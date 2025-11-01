Nei sabati dall’8 al 29 novembre in Bassa Romagna ci sarà «Note d’archivio», il primo open day congiunto di tutti gli archivi storici dei nove Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

Il filo conduttore di questa prima edizione è il tema delle arti tra le carte d’archivio: ogni sabato gli archivi dei nove Comuni apriranno a turno le proprie porte alla musica, alle arti e al pubblico, con mostre, incontri e visite guidate.

«L’iniziativa è la prima realizzata nell’ambito del tavolo degli archivi storici – ha sottolineato il sindacoFederico Settembrini, delegato alla Cultura per l’Unione -, nato all’interno del coordinamento cultura dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per avvicinare il pubblico agli archivi, visti non più come deposito di carte morte, ma come luoghi di vita e di vite che rivivono attraverso i documenti».

Sabato 8 novembre dalle 9 alle 12, a Bagnacavallo la biblioteca comunale Giuseppe Taroni di via Vittorio Veneto 1 presenta la mostra «Una scuola per la musica».

A Fusignano dalle 9 alle 12.30 la biblioteca comunale Carlo Piancastelli in piazza Corelli 16 propone invece la mostra «Arcangelo Corelli da Fusignano».

Sabato 15 novembre dalle 10 alle 12, a Cotignola, l’archivio storico comunale di corso Sforza 24 propone una visita guidata all’archivio storico tra lettere e spartiti.

Sempre dalle 10 alle 12, la biblioteca comunale di Conselice, in via Garibaldi 12, ospita la mostra «Le note di Adone Grossi».

Sabato 22 novembre dalle 9.30 alle 12.30, a Bagnara di Romagna, il museo Mascagni di piazza IV Novembre espone «5mila lettere d’amore che raccontano la storia d’Italia».

A Lugo invece, dalle 9.30 alle 12.30 l’archivio storico comunale di via Fermi 16 presenta la mostra «Quando la città imparò a suonare. Alle origini della scuola di musica a Lugo», con interventi musicali a cura dei docenti della scuola di musica Malerbi.

In serata, dalle 20.30 alle 23 nella sala della comunità di Sant’Agata sul Santerno, in via Fucci Pollini 4, si terrà l’incontro «Una terra e due statuti e biografia del liutaio Custode Marcucci», con esibizione musicale.

Ultima giornata di appuntamenti, sabato 29 novembre dalle 9 alle 13 ad Alfonsine la biblioteca comunale Pino Orioli di piazza Resistenza ospita la mostra «Musica Maestro! C’era la Banda ad Alfonsine».

L’archivio storico comunale di Massa Lombarda, in via Bagnarolo 12/b, alle 10 alle 12 propone la mostra «Spettacoli a Massa Lombarda nel 1825 e nel 1925. Un confronto».

L’accesso alle iniziative è libero e gratuito.