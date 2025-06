Nel settembre 2024 ai Campionati italiani di Fotografia Subacquea, nelle acque dell’Isola Verde che si affaccia sul Golfo di Napoli, per il Nuoto Sub Faenza Paola Bottaro ha sbaragliato la concorrenza nella categoria Smartphone in coppia con Marco Bollettinari in veste di assistente.

Forte di tanto prestigio, il Nuoto Sub Faenza organizza per il tardo pomeriggio di giovedì 3 luglio nella piscina all’aperto del centro natatorio comunale di Piazzale Aldo Pancrazi un evento finalizzato a far conoscere, nonché a far sperimentare la fotografia subacquea con lo smartphone.

L’iniziativa, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (Fipsas), in collaborazione con la Nuova Co.G.I.Sport. e con il supporto tecnico di “Easydive”, si svilupperà secondo il seguente programma: alle 17.30 ci sarà la presentazione dell’evento che sarà seguita da una proiezione tecnica a cura di “Easydive”; alle 18 si potrà accedere agli spogliatoi; alle 18.15 vi sarà l’entrata in acqua e prenderanno il via le prove di fotografia con le sincronette del Nuoto Sub Faenza, tra le quali Giulia Di Domenico premiata come migliore modella ai Campionati Italiani di Fotosub 2024.

Le prove di fotografia si concluderanno intorno alle 19.45 ed a seguire è in programma un aperitivo con rinfresco nel prato della piscina.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni; per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare al 335-1366786 oppure al 338-4906968.

I partecipanti utilizzeranno il proprio smartphone che dovrà essere protetto dall’acqua con un’apposita custodia: coloro che non ne sono in possesso potranno sperimentare quelle messe a disposizione da “Easydive”. L’azienda, che è attiva da 25 anni e ha sede a Montaletto di Cervia in Via dell’Industria 13, produce custodie subacquee universali per smartphone, compatibili con i principali modelli iOS e And