Con lo scooter contro un’auto: grave incidente a San Pancrazio di Russi

Un 47enne è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo, in sella ad uno scooter Honda, è andato a sbattere contro un’auto in via Molinaccio, a San Pancrazio di Russi. L’incidente stradale è avvenuto poco dopo le 17.30. Lo scooterista non si è accorto in tempo di avere davanti a sé un’auto ferma, una Citroen. La vettura era ferma poiché davanti aveva un’altra auto che aveva impegnato la carreggiata per svoltare a sinistra in un’area privata. Le due persone coinvolte nell’incidente stradale, due colleghi, erano appena usciti insieme dall’azienda dove lavorano.

Dopo il violento impatto, lo scooterista è caduto a terra ed è stato travolto dalla sua stessa Honda. Soccorso dal personale del 118, arrivato in via Molinaccio con un’ambulanza e l’elimedica, l’uomo, in stato di incoscienza, è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato al centro traumatologico dell’ospedale cesenate. Illeso invece il conducente della Citroen.

Sul posto per mettere l’area in sicurezza e registrare i rilievi di legge era presente la Polizia Locale di Russi