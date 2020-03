Con l’auto contro il muro di una casa: è grave

Un uomo è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Santa Maria delle Croci dopo che nella serata di venerdì, intorno alle 20, con la propria auto ha sfondato il muro di recinzione del cortile di un’abitazione a Sant’Antonio, lungo via Canalazza. L’uomo era al volante di una Fiat Grande Punto. Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la Polizia Locale di Ravenna. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia causato lo schianto. Dopo il violento urto, per liberare l’uomo dall’abitacolo della vettura è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il personale del 118, arrivato con ambulanza e auto con medico a bordo, ha dapprima stabilizzato le condizioni del ferito e poi lo ha trasportato con il codice di massima urgenza all’ospedale bizantino. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i tecnici di Hera e dell’Enel. Nel tratto di muro distrutto dalla vettura, infatti, erano presenti i contatori delle utenze dell’abitazione. Per tutta la durata delle operazioni di personale di soccorso e dei tecnici, via Canalazza è stata chiusa al traffico.