Con l’albero in piazza Ravenna si prepara al Natale: niente pista di pattinaggio e mercatini, ma regali a domicilio e incentivi per le spese natalizie

E’ stato installato questa mattina in piazza del Popolo il tradizionale albero natalizio, che quest’anno è stato donato dalla città di Andalo in Trentino e che verrà acceso questo sabato pomeriggio. Nello stesso giorno verranno accese anche le luminarie per le vie del centro. Il Natale è quindi sempre più vicino, e sono ancora tante le incertezze su come passeremo il periodo natalizio e su quali restrizioni saranno in vigore per contenere il diffondersi del Covid-19. Quest’anno ad esempio non ci saranno la pista di pattinaggio e i Capanni del Natale, e per quanto riguarda la giostra per i bambini l’amministrazione comunale attende le disposizioni del Governo per decidere se installarla o meno. Ma anche se festeggiato in maniera sobria, Ravenna non rinuncerà del tutto al Natale e alla sua atmosfera. Ne pariamo con l’assessore Massimo Cameliani.