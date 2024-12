Nuove opportunità di formazione all’interno del comitato territoriale CSI Ravenna-Lugo. La offre la CSI Academy che, fino alla fine del 2024 tiene aperti, sulla piattaforma dedicata, cinque corsi di aggiornamento per operatori sportivi precedentemente formati.

Il primo pacchetto di lezioni riguarda le “life skills and sport”, ovvero le competenze per la vita e lo sport, l’insieme delle abilità che consentono di affrontare positivamente le richieste e le sfide che ci riserva la vita quotidiana.

Il secondo corso sviluppa il tema dell’ “Educare attraverso lo sport”: si parlerà, tra i vari argomenti, di proattività dell’educatore sportivo, rispetto del proprio corpo, intelligenza emotiva.

Il terzo corso chiama i suoi partecipanti a cimentarsi sul tema “Sviluppo motorio e cognitivo”. Si parlerà della scoperta dei neuroni specchio che prospetta un nuovo rivoluzionario rapporto muscolo-cervello, di neuroscienze del movimento e processi di apprendimento, delle tappe dello sviluppo motorio e cognitivo dell’infante (3-5anni) e della comunicazione e principi didattici nella sua gestione.

“Fitness e movimento” è il titolo del quarto pacchetto di lezioni, in cui si affronteranno le basi dell’analisi posturale, le differenze di allenamento tra uomo e donna, la composizione corporea come indicatore di efficienza fisica e il monitoraggio del sistema cardiovascolare per ottenere un programma personalizzato qualitativo ed efficace.

Infine, l’ultimo corso su cui ci si può orientare è “La propedeutica del gioco del calcio, al centro del quale ci sono argomenti come i principi tattici difensivi e offensivi, l’allenamento attraverso la situazione di gioco, la programmazione della struttura di un allenamento ma anche un ripasso della tecnica di base e della tecnica e tattica nel calcio a 7 con relativa preparazione atletica.

Tutti i corsi sono articolati in 5 ore di formazione a distanza. Al via in questi giorni, c’è tempo fino a tutto il mese di dicembre per frequentarne almeno uno, in base alla sfera professionale e di interesse. Il costo è di 40 euro per i tesserati, 50 euro per i non tesserati. Viste le richieste che stanno pervenendo alla segreteria del comitato territoriale CSI, è già in programma di riproporre questo pacchetto formativo anche nel mese di gennaio.

Per info: tel. 0544 31371. La segreteria invierà poi al partecipante i link ai quali collegarsi.