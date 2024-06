Con la chiusura di asili e materne, difficoltà per le famiglie: nasce una petizione

È stata lanciata il 5 giugno scorso sulla piattaforma Change.org una raccolta firme, dal titolo “Emergenza asili e materne nel Comune di Ravenna” per chiedere al Comune di aumentare i fondi a sostegno dei centri ricreativi estivi per i più piccoli per continuare ad offrire un servizio di assistenza alle famiglie anche durante i mesi estivi, a luglio e ad agosto, quando asili e materne sono chiuse.

La petizione, di fatto, chiede al Comune di Ravenna di instaurare un dialogo con le famiglie, le associazioni, le cooperative, le associazioni di categoria del territorio per garantire l’apertura estiva almeno parziale degli asili e delle materne o ampliare la disponibilità di posti dei centri ricreativi estivi comunali.