Dopo la pausa estiva, con l’inizio della nuova stagione sportiva 2025/26, ripartono anche tutti i corsi della Gym Academy. Una proposta, quella della società affiliata al Csi, che negli anni è cresciuta parecchio, abbracciando numerose discipline diverse, con una fruizione pensata sia per bambini e ragazzi sia per adulti e anziani.

Nel calendario elaborato da Gym Academy la prima data cerchiata è quella di lunedì 22 settembre, quando prenderanno il via i corsi per bambini e ragazzi dal 2021 in su di ginnastica artistica maschile e femminile e di kung fu, che nelle annate precedenti hanno avuto un buon numero di partecipanti, anche grazie all’ampia disponibilità di ore formative e alla qualità degli insegnamenti proposti dallo staff di professionisti della società.

I corsi di ginnastica artistica femminile “trovano casa” in quattro palestre scolastiche del territorio: alla scuola elementare Don Minzoni a Ravenna il martedì e giovedì dalle 18,30 alle 20, alla scuola primaria di Classe ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19, con fasce orarie divise tra allieve della materna e atlete della categoria Giovanissime, all’istituto Ginanni di via Carducci il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 20, con fasce orarie riservate alle Giovanissime, alle Allieve e Ragazze e al gruppo avanzato, e infine nella scuola elementare di Russi, aperta il lunedì e il venerdì dalle 16,45 alle 20, anche qui con tre fasce orarie diverse a seconda della categoria di età di appartenenza delle aspiranti ginnaste. Infine, i corsi della ginnastica artistica maschile si svolgeranno ogni martedì e venerdì alla palestra dell’Istituto Ginanni dalle 17,30 alle 19,30.

Il kung fu, affidato come al solito a Gabriele Poggiali, si svolgerà alla palestra della scuola Fantozzi di San Pancrazio il lunedì dalle 17,30 alle 18,30 e il venerdì dalle 17,30 alle 19.

E tra i graditi ritorni nell’elenco dei percorsi formativi e sportivi, c’è anche la pallamano, avviata anni fa in collaborazione e con il contributo determinante del professore Marco Tosi Brandi, laureato Isef, a lungo docente di Scienze motorie e sportive all’Itis Baldini di Ravenna e soprattutto un coach di alto livello nel campo della pallamano.

L’attività di pallamano riprende a partire dall’8 ottobre ed è riservata a maschi e femmine dai 10 ai 15 anni. Gli allenamenti si terranno alla palestra dell’Itis Baldini il mercoledì e il venerdì dalle 15.30 alle 17.

La novità di questa stagione è legata allo stanziamento con la legge di Bilancio 2025 di un fondo da 30 milioni di euro per il 2025, il cosiddetto Fondo dote famiglia, in pratica una misura di sostegno per le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni. e con un Isee inferiore a 15.000 euro. Con tale fondo il Dipartimento per lo sport punta a sostenere la genitorialità e a favorire l’accesso e la partecipazione dei bambini e dei ragazzi in condizioni non agiate alla pratica sportiva. Il contributo mira a rimborsare parte delle spese per attività sportive e ricreative. Destinatarie di tale misura sono le varie Asd, Ets, Ssd e onlus che si muovono in ambito sportivo, mentre le beneficiarie del contributo del valore massimo di 300 euro per ogni minore, invece, sono le famiglie con figli a carico (massimo due per nucleo familiare), di età compresa tra i sei e i quattordici anni, che versano in condizioni di maggior disagio.

Chiaramente, Gym Academy ha fatto domanda di partecipazione dei propri corsi a questo bando: si attende la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport dei corsi disponibili.

Per informazioni più dettagliate e per le iscrizioni ai corsi: tel. 0544 35730 – 351 5816100 – www.gymacademy.ra.it – junior@gymacademy.ra.it