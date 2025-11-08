A dieci anni dalla scomparsa di Enrico Liverani, già assessore del Comune di Ravenna, la città si riunisce per ricordarlo nel modo che forse gli sarebbe piaciuto di più: leggendo, ascoltando, condividendo pensieri e parole che parlano di pace, giustizia sociale e solidarietà.

Giovedì 20 novembre, dalle 9 alle 21, la biblioteca Liverani dell’Ospedale, in via Missiroli 10 (scala verde, primo piano), ospiterà una maratona di lettura aperta a tutti e tutte, “Con Enrico, sempre dalla parte di chi ha un diritto in meno”, un’occasione per tenere viva la memoria di un uomo che ha dedicato la propria vita alla comunità e alle persone.

Nel corso della giornata, cittadini e cittadine, associazioni e lettori e lettrici di ogni età potranno leggere e dare voce a brani e testi, per rinnovare il ricordo di Enrico attraverso le parole, la riflessione e la condivisione.

La maratona sarà aperta dal sindaco, Alessandro Barattoni, che leggerà alle 9.

La Biblioteca a lui intitolata, afferente al sistema bibliotecario dell’Istituzione biblioteca Classense, è un luogo di cultura e di cura, e diventerà così spazio di incontro e riflessione, dove il ricordo di Enrico si intreccia con la forza delle parole e con il desiderio di continuare il suo cammino.

La partecipazione è libera, chi desidera leggere può prenotarsi al numero 338.3667035.