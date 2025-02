Nella mattinata odierna, presso la sede di CON.AMI, si è tenuta l’Assemblea Consortile formata dai rappresentanti dei 23 Comuni soci. Una seduta di assoluta rilevanza durante la quale è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio che, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento vigente, è composto da un numero dispari di cinque membri incluso il Presidente.

Un quintetto che, dopo l’attenta analisi dei regolari requisiti per la nomina e di una specifica e qualificata competenza tecnica e/o amministrativa, ha preso forma raccogliendo l’espressione del Presidente dell’Assemblea, Marco Panieri, resa in occasione della precedente seduta del 18 dicembre scorso con cui si dava atto che, a seguito di confronto tra i Comuni soci, due membri del Consiglio di Amministrazione sarebbero stati indicati dal Comune di Imola, uno dal municipio di Faenza, uno da quello di Castel San Pietro Terme e il quinto, pronto a ricoprire la carica presidenziale, individuato d’intesa tra tutti i 23 enti consorziati.

Ecco, quindi, che il Consiglio di Amministrazione si è delineato con l’elezione di Fabio Bacchilega, Carlo Baseggio, Sandra Manara, Mirko Minghini e Valeria Vignali. Per tre di loro, Bacchilega, Baseggio e Minghini, si tratta di una riconferma dopo il lavoro fatto negli scorsi cinque anni mentre per due, Sandra Manara e Valeria Vignali indicate dal Comune di Imola, è la prima esperienza tra le fila dell’organo collegiale.

Successivamente, poi, a scrutinio palese è stato riconfermato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di CON.AMI, il Dott. Fabio Bacchilega.

Infine, approvata anche la determinazione relativa ai compensi spettanti: per i componenti del Consiglio di Amministrazione, Euro 10.125,00 lordi anno, per il Presidente Euro 20.250,00 lordi annui.

“La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di CON.AMI rappresenta un momento di grande importanza per il nostro territorio e per l’intera rete dei Comuni soci – analizza Marco Panieri, Sindaco di Imola e Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di CON.AMI – . La conferma di Fabio Bacchilega alla presidenza e l’ingresso di nuove figure qualificate garantiscono continuità e al tempo stesso nuove energie per affrontare le sfide future. CON.AMI è un asset strategico per lo sviluppo locale, con investimenti fondamentali in ambiti chiave come energia, ambiente e innovazione. In particolare, il Parco dell’Innovazione all’Osservanza è un esempio concreto dell’impegno del Consorzio a favore della crescita e della sostenibilità. Ringrazio il Consiglio uscente per il lavoro svolto e auguro buon lavoro ai nuovi membri, certi che continueranno a operare, insieme al Direttore Generale Giacomo Capuzzimati e a tutta la struttura, con responsabilità e visione per il bene della nostra comunità.

“Ringrazio l’Assemblea Consortile dei Comuni Soci per questo attestato di fiducia che ci permette di dare continuità a quanto fatto nel quinquennio passato. Un periodo particolarmente impegnativo per fattori non dipendenti dalla nostra volontà: dalla pandemia di Covid ai rincari energetici causati dai conflitti bellici presenti nel Continente ma anche la tegola dell’alluvione sul nostro territorio – commenta il Presidente di CON.AMI, Fabio Bacchilega -. Nonostante queste criticità il Consorzio, e la sua governance uscente, hann ocentrato risultati straordinari. Pensiamo agli investimenti sostenuti da CON.AMI su temi centrali come quello energetico, ambientale e di sviluppo sostenibile con la finalità di puntare sul miglioramento generalizzato della qualità dei servizi rivolti alla collettività. Discorso a parte, poi, lo meritano gli interventi finanziati dal Pnrr – Piani Urbani Integrati per dare forma al ‘Parco dell’Innovazione – Complesso Osservanza di Imola’ che procedono spediti. Grazie, quindi, ai membri del Consiglio d’Amministrazione uscente per il loro proficuo lavoro e benvenuti a quelli che compongono l’organo collegiale in carica per i prossimi cinque anni”.