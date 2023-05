Comunità energetiche: Legambiente vuole conoscere i piani del Comune

Un incontro fra Legambiente e Amministrazione comunale per fare il punto sulle Comunità Energetiche. In attesa delle novità normative attorno alle comunità energetiche, venerdì 26 maggio, alle 21, il museo Malmerendi ospiterà un incontro all’interno degli eventi della Settimana della Scienza per discutere il futuro energetico della città. In tanti si stanno interessando a questa nuova possibilità: il Comune vorrebbe installare pannelli fotovoltaici su capannoni o scuole, c’è un interesse analogo da parte delle diocesi, della grande distribuzione alimentare e di diverse cooperative, ma anche di molti privati, che vorrebbero allacciarsi alle comunità non avendo potuto installare in questi anni nelle proprie abitazioni impianti solari.