“Il Consiglio comunale sulla Sicurezza di martedì 22 luglio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno proposto dai sottoscritti gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Ancisi-Lista per Ravenna, Forza Italia, Lista per Ravenna-Lega-PDF e Viva Ravenna, sottoscritto in corso di seduta dal gruppo La Pigna, per l’impiego di personale civile nelle mansioni di segretariato ed amministrative della Polizia Locale che non richiedano la qualifica di agente del corpo.

L’ordine del giorno era uno dei quattro da noi depositati preventivamente alla seduta, con l’obiettivo di dare qualche risultato concreto, non solo dialettico, alla nostra iniziativa di convocare un Consiglio straordinario sul tema Sicurezza. Benché gli altri tre siano stati bocciati dalla maggioranza a guida PD del Comune, l’importanza di quello approvato è diventata ancora più evidente a seguito della relazione effettuata in corso di seduta dal comandante della Polizia Locale Giacomini – al quale ribadiamo il nostro sostegno dovendo egli seguire le linee imposte dall’Amministrazione comunale in carica – che ha dichiarato come vi siano ben 120 agenti impiegati negli uffici a fronte di soli 72 agenti operativi, compresi quelli con mansioni di Polizia Giudiziaria.

Si tratta di numeri inaccettabili in tempi normali, ma ancora più inquietanti in un momento così delicato e preoccupante per l’ordine pubblico nella nostra città.

Rilasciare ai residenti e alle attività commerciali permessi di accesso alle ZTL e ai disabili contrassegni per il parcheggio riservato, relazionarsi col pubblico telefonicamente o a mezzo pec o mail o di persona per informazioni, per il rilascio telematico di atti di infortunistica stradale, ecc., sono attività che possono essere svolte da personale civile amministrativo, liberando agenti da mettere in campo per svolgere funzioni di sicurezza e di sicurezza ausiliaria spettanti alla Polizia Locale.

I controlli su strada per etilometri, narcotest, ecc, da effettuarsi soprattutto negli orari notturni specialmente nei fine settimana, i sopralluoghi per gli edifici abbandonati, usati per consumo e spaccio di droga, competono alla Polizia Locale. Se svolte, aiuterebbero molto la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri consentendo loro di spendersi maggiormente per contrastare i reati che stanno dilaniando l’intero territorio urbanizzato del comune di Ravenna

Non possiamo attendere di più. Per questo, già nei prossimi giorni inizieremo a vigilare sugli obblighi dettati dal nostro ordine del giorno approvato, a partire dal bando di concorso per l’assunzione di impiegati amministrativi, già in atto nel Comune di Ravenna.”

Nicola Grandi (Fratelli d’Italia)

Alberto Ancarani (Forza Italia)

Alvaro Ancisi (Ancisi-Lista per Ravenna)

Filippo Donati (Viva Ravenna)

Gianfranco Spadoni (Lista per Ravenna-Lega-PDF)