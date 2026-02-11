Negli ultimi giorni alcuni esponenti del Partito Democratico locale e regionale hanno diffuso dichiarazioni sostenendo che Brisighella e Riolo Terme sarebbero stati “rimossi” o “esclusi” dalla classificazione dei Comuni montani. Una ricostruzione che, secondo Fratelli d’Italia, non troverebbe riscontro nella documentazione ufficiale.

A sostenerlo sono Marta Farolfi e Alberto Ferrero, che invitano a consultare l’elenco dei Comuni montani redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2021, quando l’attuale Governo non era ancora in carica. In quell’elenco, sottolineano, né Brisighella né Riolo Terme risultavano classificati come Comuni montani.

«Sarebbe stato più corretto affermare che non hanno ottenuto la caratteristica di montanità», osservano gli esponenti di Fratelli d’Italia, evidenziando come la recente ricognizione non abbia introdotto modifiche rispetto al passato.

Farolfi e Ferrero ricordano inoltre che la Conferenza Stato-Regioni si è conclusa con un accordo di massima e che per comprendere gli sviluppi sarà necessario attendere le prossime riunioni. A oggi, l’unico Comune della provincia di Ravenna a detenere la classificazione di montano è Casola Valsenio, che mantiene tale status anche nella ricognizione più recente.

A confermarlo, viene sottolineato, è stato anche l’assessore regionale alla Montagna Davide Baruffi, che in un comunicato del 6 febbraio ha riconosciuto come la nuova ricognizione non comporti cambiamenti a livello provinciale.

Secondo Fratelli d’Italia, toni allarmistici e ricostruzioni imprecise non aiutano il dibattito pubblico. «La vicenda dimostra quanto sia importante conoscere davvero la realtà amministrativa del territorio prima di lanciare accuse o immaginare scenari che non esistono. La verità, semplice e verificabile, è che nulla è stato modificato rispetto al passato».

Infine, viene ribadito l’impegno del partito «a seguire con attenzione gli aggiornamenti a tutti i livelli istituzionali», sottolineando come per i cittadini sia fondamentale poter contare su informazioni corrette e puntuali.