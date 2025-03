Le criticità meteorologiche in atto sono state costantemente monitorate durante la notte da tutte le istituzioni e i soggetti preposti. Tutto il sistema di protezione civile è attivo e operativo, a partire dal Centro coordinamento soccorsi della Prefettura (Ccs).

Alle prime ore del mattino di oggi, venerdì 14 marzo, le previsioni contenute nell’allerta meteo diramata ieri dalla Regione Emilia-Romagna risultano confermate. Per il territorio del comune di Ravenna, l’allerta resta di livello arancione.

Le precipitazioni più intense si sono registrate in collina, sul bacino del fiume Lamone. Attualmente la piena sta interessando la stazione di rilevamento idrometrico di Sarna, prima di Faenza, tra la soglia 2 e la soglia 3.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti dopo l’emissione della prossima allerta regionale, prevista per la fine della mattinata, anche per quanto riguarda il tema delle scuole. Come per quanto disposto ieri, eventuali decisioni in merito terranno conto della situazione dell’intera provincia e non solo di quella dei singoli comuni, poiché molti studenti delle scuole superiori devono spostarsi tra diverse località.

Si ricorda il divieto di accesso ai capanni da pesca e alle aree golenali. È inoltre fondamentale prestare attenzione allo stato dei corsi d’acqua, evitare strade allagate e non accedere ai sottopassi in caso di allagamento.

Per aggiornamenti sull’evoluzione della situazione, si invitano i cittadini a consultare il sito e i canali social del Comune di Ravenna, del sindaco, di Arpae e dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile.