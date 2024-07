Durante il fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale di Cervia ha effettuato numerosi controlli sul territorio per garantire la sicurezza di turisti e residenti.

Da venerdì 26 luglio a lunedì 29 luglio, tutto il personale disponibile, sia di ruolo che stagionale, è stato impiegato in vari servizi a bordo di veicoli, a piedi, sull’arenile e in abiti civili. Questi servizi erano finalizzati al controllo delle strade, del territorio e alla tutela del consumatore.

È stato inoltre garantito il servizio di vigilanza e viabilità per l’evento musicale che si è tenuto domenica sera in piazza Garibaldi, che ha visto una notevole presenza di pubblico anche nelle aree adiacenti.

Nelle serate di venerdì e sabato, il servizio è stato potenziato da una pattuglia della Polizia Locale di Ravenna con tre operatori, in base agli accordi di collaborazione tra le due polizie locali.

Nel contesto della circolazione stradale, sono stati eseguiti cinque interventi per incidenti stradali, di cui tre con feriti di lieve entità. Sono state accertate numerose sanzioni al codice della strada per violazioni relative alle soste e alle norme di comportamento. Durante i controlli di polizia stradale, sono stati verificati 33 veicoli e tutti i conducenti sono stati sottoposti a pretest etilometrico, con esito negativo.

Nell’ambito dei controlli sul territorio, si segnala il servizio congiunto svolto nella serata di venerdì 26 luglio in località Milano Marittima con la Tenenza della Guardia Finanza di Cervia e l’ausilio di unità Cinofila del Gruppo GDF Ravenna. Nel corso di tale intervento sono stati controllati oltre 50 veicoli e 30 persone, e due soggetti sono stati segnalati alle rispettive Prefetture di residenza per possesso di sostanze stupefacenti in modica quantità.

La Centrale Operativa della Polizia Locale ha ricevuto 260 segnalazioni per richieste di informazioni o interventi sul territorio.

Numerosi controlli di polizia amministrativa sono stati effettuati riguardo alla regolare occupazione di spazi pubblici, agli eventi negli stabilimenti balneari e nei locali pubblici, nonché alla vendita e al consumo di alcolici. In particolare, si segnalano i seguenti interventi: