“Comune che vai, fisco che trovi”: CNA si confronta con i sindaci

“Comune che vai, fisco che trovi”, l’incontro organizzato da CNA Ravenna giovedì pomeriggio, dedicato alla tassazione delle imprese e alle differenze in base alla localizzazione. L’omonimo osservatorio dell’associazione di categoria ha rivelato che in Italia, dopo l’entrata in vigore del federalismo fiscale, esistono 11 punti percentuali di differenza fra la tassazione minore per un’impresa, a Bolzano, 46,3%, e la tassazione maggiore, ad Agrigento, 57,4%. 52,3% è la media nazionale. La provincia di Ravenna si attesta a metà classifica, con il 6 luglio calcolato come il tax freedom day. Ma all’interno della stessa provincia, emergono differenze. L’incontro di CNA è servito anche come confronto con i sindaci.