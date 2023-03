In merito ai lavori sul ponte di Grattacoppa, sentiti gli uffici tecnici, si informa che le ultime prove di carico eseguite ieri alla presenza della ditta dall’istituto Giordano, incaricato dal Comune di Ravenna, finalizzate in questo caso ad accertare la regolare esecuzione delle rampe in rilevato da parte della ditta esecutrice dell’intervento, non hanno purtroppo restituito risultati in linea con quanto previsto dal progetto esecutivo, per la non corretta e adeguata posa del materiale inerte costituente l’ampliamento delle rampe esistenti da parte della ditta.

Ciò, come riferito dagli uffici tecnici, comporta, in termini temporali, uno slittamento in avanti di tale lavorazione e quindi anche delle relative lavorazioni conseguenti.

Infine, in merito alla cabina di decompressione gas posta all’incrocio con via di Mezzo, gli uffici tecnici riferiscono che non sussistono ritardi in quanto Hera provvederà ad eseguire un nuovo allaccio funzionale al nuovo assetto stradale nell’incrocio tra via di Mezzo e via Grattacoppa senza creare pertanto interferenze con le attività di cantiere.