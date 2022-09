Proseguono le azioni di “CompostiAMO” – il progetto dell’Unione Romagna Faentina dedicato al compostaggio di comunità – con due incontri formativi aperti a tutti il 22 e il 29 settembre 2022. Gli incontri si svolgeranno online su piattaforma Zoom.

Giovedì 22 settembre alle ore 18.30 appuntamento online con “Sussidiarietà orizzontale e partecipazione in Emilia Romagna: la L.R. 15/2018”, un incontro a cura di Rossana Mengozzi (Ufficio di supporto al Tecnico di garanzia Regione Emilia-Romagna/Partecipazione) e Daniele Donati (Docente di Diritto Amministrativo Università di Bologna) incentrato sulla legge regionale che punta a favorire la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche pubbliche e a rafforzare il senso di cittadinanza attiva, in particolare in occasione di scelte importanti e strategiche per un territorio.

L’incontro di giovedì 29 settembre – alle 20.30, sempre online – sarà incentrato sul tema delle metodologie della partecipazione e dell’engagement civico per lo sviluppo di strategie di miglioramento della sostenibilità. A guidare l’incontro Sara Branchini del Centro Antartide di Bologna.

Tutte le info e le modalità di partecipazione sulla pagina dedicata al progetto “CompostiAMO” sul sito web dell’Unione Romagna Faentina.

Il progetto “CompostiAMO” è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 15/2018.