Da domani sarà aperta e fruibile la pista ciclabile lungo lo scolo Arcobologna, che collega l’abitato di Ponte Nuovo a Madonna dell’Albero.

L’intervento, dal valore di 660 mila euro, è stato co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Ravenna.

Il primo stralcio, realizzato negli anni scorsi, ha riguardato la realizzazione di un percorso protetto in via del Pino a Ponte Nuovo, con termine in corrispondenza di via dell’Ulivo. I lavori di questo secondo tratto appena terminato sono partiti da via dell’Ulivo, all’incrocio con via del Pino sviluppandosi per circa 700 metri lungo il confine dello scolo Arcobologna, proseguendo poi all’interno del parco pubblico fino ad arrivare all’incrocio con via Monsignor Casadio e via Turci.

Da questo punto, fino a via Cella, è stato realizzato un percorso ciclopedonale protetto, con la sistemazione e l’adeguamento dei marciapiedi esistenti, dotato di nuova segnaletica e di cordolature spartitraffico di sicurezza. Complessivamente, l’intero percorso ciclopedonale ha una lunghezza di circa 1,2 chilometri.

In via Turci, lato civici pari, sono stati sistemati anche i tratti di marciapiede mancanti ed è stata regolamentata la sosta con apposita segnaletica. In via Cella il percorso prosegue lungo la fascia laterale esistente fino alla scuola situata davanti alla rotatoria.

Tutto il percorso lungo lo scolo fino al parchetto pubblico è illuminato con un nuovo impianto di illuminazione, che sarà attivo a partire dalle prossime settimane.