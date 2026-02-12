Si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza e pulizia presso la Chiusa di Errano. Gli interventi, svolti nelle giornate di martedì e mercoledì scorsi, si sono resi necessari per rimuovere l’ingente accumulo di legname, rami e tronchi trasportati a valle dalle piene del fiume Lamone di fine anno.

L’operazione è stata coordinata dal Servizio Infrastrutture dell’Unione della Romagna Faentina, Settore Lavori Pubblici, che ha incaricato una ditta specializzata per lo sgombero dei detriti.

Data la complessità del sito, determinante è stato il supporto del Vigili del Fuoco, in particolare del Nucleo Sommozzatori, il cui intervento ha consentito di rimuovere i tronchi incastrati nei punti più profondi o difficilmente accessibili, dove i mezzi meccanici non avrebbero potuto operare con efficacia.

Oltre all’alveo principale in corrispondenza della chiusa, le squadre hanno provveduto alla completa pulizia del guado situato immediatamente a valle della struttura, ripristinando il corretto deflusso delle acque e la piena fruibilità dell’area.

Una piccola porzione di detriti ancora presente sarà rimossa non appena il livello del fiume consentirà di operare in condizioni di sicurezza.

