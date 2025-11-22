Martedi 25 Novembre p.v., nella ricorrenza del XXXV anniversario del tragico incidente dell’elicottero a Marina di Ravenna, l’Eni ed i suoi lavoratori commemoreranno tutti i caduti sul lavoro.
La Cerimonia avrà inizio alle ore 11,00 con la deposizione delle corone sul Monumento eretto in memoria dei caduti, e prospiciente la Scuola Materna “Ottolenghi” in Via Trieste, angolo Via IV Novembre, Marina di Ravenna.
Successivamente, alle ore 11,30 sarà celebrata una Messa di suffragio nella Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe di Marina di Ravenna
Nella ricorrenza del TRAGICO Incidente dell’Elicottero Agip successo a Marina di Ravenna il 25 Novembre 1990.
Persero la vita tredici persone:
Beltrami Claudio
Melfi Giovanni
Ratti Simone
Semenzato Giancarlo
Aprea Angelo
Baroncelli Giancarlo
Graziani Antonio
Montingelli Domenico
Nonnato Idilio
Serpe Stanislao
Pelusio Nicola
Paolillo Giuseppe
Belinelli Alberto