In occasione della commemorazione dei defunti, sono stati previsti alcuni servizi aggiuntivi di trasporto da Start Romagna nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 novembre.

In queste giornate, per facilitare il raggiungimento del cimitero, Start Romagna ha predisposto, un potenziamento della linea 2. Le corse di collegamento dalla stazione ferroviaria al cimitero comunale, e ritorno, avranno una frequenza di 30 minuti.

La prima corsa in partenza dalla Stazione ferroviaria è in programma alle 7.15, con l’ultima che partirà alle 16.45. Dal cimitero la prima corsa partirà alle 7.30 e l’ultima è in programma alle 17.

Tutti gli orari sono consultabili sul sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/ravenna-servizio-per-cimitero-comunale-1-e-2-novembre/

Si ricorda, inoltre, che è possibile raggiungere il cimitero dalla città di Ravenna tramite la linea festiva 18, nella giornata del 1° novembre (corse ogni 60 minuti, sia in andata che in ritorno) sulla tratta Borgo Montone / Stazione FS / Villaggio S. Giuseppe / Cimitero; nella giornata del 2 novembre, invece, sarà possibile utilizzare la linea feriale 8 (corse ogni 30 minuti, sia in andata che in ritorno) sulla tratta Borgo Montone / Stazione FS / Cimitero / Enichem. In tale giornata le fermate di riferimento per il Cimitero sono quelle di via Baiona, presso gli ingressi laterali.