Comitato NO alla ZTL: “Il Pums preveda 600 posti auto a servizio del centro”

Creare 600 parcheggi a servizio del centro storico. Continuano le discussioni attorno al PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, che dovrà dettare le linee sul sistema di vita dei prossimi anni che si vorrà donare alla città di Faenza. Se da un lato arrivano al Comune le richieste per incentivare gli investimenti nei confronti della mobilità sostenibile, dall’altro lato continua l’opposizione di realtà come il Comitato contro la Ztl. Il Comitato, oltre a proporre di rinviare l’entrata in vigore del piano, proposta reiterata ormai da diversi mesi, ha inviato all’amministrazione comunale una serie di osservazioni e richieste