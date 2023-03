“Il Comitato Elly Schlein di Faenza, oltre ad esprimere la grande soddisfazione per il risultato delle primarie del Partito Democratico, vuole ringraziare tutti coloro che hanno dato fiducia partecipando alle Primarie PD di domenica 26 febbraio 2023.

Il comitato faentino, composto da una trentina di persone, che si sono impegnate a vari livelli durante le primarie e in gran parte composto da donne, crede che da oggi debba aprirsi una nuova fase unitaria all’interno del partito.

Questa è una nuova fase in quanto queste primarie vinte dalla nuova Segretaria Elly Schlein, hanno mobilitato oltre un milione di persone che fanno parte dell´elettorato PD.

In queste settimane si è percepita una grande voglia di cambiamento e di voler riposizionare il PD vicino alle problematiche delle persone.

È importante lavorare uniti, perché in questa nuova fase abbiamo bisogno di un partito coeso e forte, nel quale ognuno mette le proprie capacità, entusiasmo e passione per costruire un programma che sappia realmente contrapporsi a questo governo di destra. Serve un progetto che guardi avanti e sappia creare un collegamento con i giovani, con le associazioni, con tutte quelle forze che vogliono sentirsi protagoniste di questa nuova fase politica.

Occorre il contributo di tutti sui tre temi fondamentali: le diseguaglianze, il cambiamento climatico e il lavoro, ma anche la sanità e la scuola come pilastri a tutela delle nostre comunità.

Abbiamo tante idee per creare un nuovo collegamento con la società, pensiamo ad esempio al progetto sperimentato a Bologna dei circoli del PD aperti, utilizzando le nostre sedi, per riaprirle alle persone di tutti i ceti per discutere dei problemi dei cittadini e ascoltare le loro richieste.”