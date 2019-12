“È Natale e tutti quanti dobbiamo essere più buoni perché così vuole la tradizione che noi vorremmo rispettare.

Ma quando i nostri concittadini ci chiedono cosa sta succedendo nel nostro litorale, allora ci corre l’obbligo di girare la domanda alle Autorità competenti che “dovrebbero” amministrare il nostro territorio con sapienza e lungimiranza.

Le foto allegate ci sono giunte questa mattina da Porto Corsini e da Casal Borsetti dove, non da meno degli amici di Marina di Ravenna, si ripetono sempre più frequenti ingressioni di acqua dal canale Candiano lungo via Molo San Filippo mentre nella passeggiata lungo il canale di Casal Borsetti si è sollevata e spaccata la pavimentazione e ovviamente il problema si ritiene risolto con quattro transenne che ne impediscono il passaggio.

Da qualche tempo si ripetono le dichiarazioni dei nostri Amministratori di grossi investimenti, chiaramente in queste occasioni è usanza fare credere che va tutto bene. Ma non è così.

A Porto Corsini, come a Marina di Ravenna i cittadini e i commercianti guardano con paura questi sempre più frequenti eventi che sono dovuti, a nostro avviso, alla incuria e alla incapacità degli Enti preposti alla tutela della sicurezza dei cittadini. Abbiamo sempre sostenuto che alla nostra comunità non interessano i grandi investimenti se poi viviamo con l’ansia di trovarci l’acqua in casa. L’Autorità portuale è colpevole di questa situazione, da quasi due anni promette interventi su via Molo San Filippo per la riqualificazione e messa in sicurezza della zona.