La LIPU di Ravenna, in collaborazione con il CRAS di Rimini, organizza giovedì 19 febbraio alle ore 20.30 un incontro pubblico nella Sala Ragazzini, in largo Firenze a Ravenna, dedicato a un tema di grande interesse: come e quando soccorrere un animale selvatico in difficoltà.

Durante la serata verranno fornite indicazioni pratiche su come comportarsi quando si incontra un animale che sembra aver bisogno di aiuto, chi contattare e dove portarlo una volta accertata la necessità di soccorso.

Dal 1° gennaio 2026, infatti, la provincia di Ravenna è priva di un Centro Recupero Animali Selvatici di riferimento sul proprio territorio. Fino al 31 dicembre 2027 sarà necessario rivolgersi ai centri più vicini, situati a Bologna, Ferrara, Monte Adone e Rimini, che si sono suddivisi i Comuni della provincia da assistere. La città di Ravenna, ad esempio, è attualmente seguita dal CRAS di Rimini.

Diventa quindi fondamentale creare una rete di persone sul territorio in grado di agevolare il trasporto degli animali verso i centri di riferimento o verso il veterinario più vicino, contribuendo così a garantire un soccorso tempestivo ed efficace.

La serata è a ingresso libero.