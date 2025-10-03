Come si sentono rappresentati i ragazzi dalla musica di oggi ? Confronto fra studenti a La Piazza Universale

Come si sentono rappresentati i ragazzi oggi dalla musica ? Come la musica è in grado di interpretare i loro problemi ? “Parole scritte, gridate, cantate” è il titolo del tradizionale incontro organizzato a Bagnacavallo, in occasione di La Piazza Universale, con gli studenti delle scuole superiori di Faenza, Lugo e Ravenna. I ragazzi si sono confrontati con i letterati che hanno partecipato alla quinta edizione della scuola di alta formazione partendo dal riflettere su come ognuno di loro vive la musica.