Come si ritornerà a scuola ? L’assessore Sangiorgi: “Stiamo riorganizzando aule e laboratori”

L’Emilia-Romagna ha deciso di anticipare il ritorno in classe degli studenti a lunedì 14 settembre, un giorno in anticipo rispetto a quanto previsto a livello nazionale. Ma come si rientrerà a scuola nel territorio di Faenza ? Gli uffici comunali stanno lavorando in queste settimane per dare una risposta definitiva alla domanda di molti faentini riprogettando gli spazi nelle scuole. I problemi maggiori arrivano dalle secondarie di primo grado. Per asili e materne si attendono ulteriori disposizioni, così come per il trasporto scolastico, mentre per le elementari si riuscirà a garantire il tempo pieno, dove previsto, e quindi anche il servizio mensa. Per tutti gli istituti si ricorrerà probabilmente ad ingressi diversificati. Rimangono fuori dall’organizzazione comunale le scuole superiori, di pertinenza provinciale