Come si tornerà a scuola ? L’assessore Bakkali: “Puntiamo a garantire tutte le lezioni negli istituti”

L’Emilia-Romagna ha deciso di anticipare il ritorno in classe degli studenti a lunedì 14 settembre, un giorno in anticipo. Ma come si rientrerà a scuola nel territorio di Ravenna ? Gli uffici comunali stanno lavorando in queste settimane per dare una risposta definitiva alla domanda di molti cittadini riprogettando gli spazi nelle scuole. In alcuni casi probabilmente si dovrà ricorrere all’utilizzo di spazi esterni, ma sempre all’interno degli istituti. Saranno pochi i casi in cui gli studenti dovranno uscire da scuola per recarsi in altri edifici.

Per asili e materne si attendono ulteriori disposizioni. L’obiettivo è aumentare la presenza di bambini per poter accogliere tutti gli iscritti, anche quelli del nuovo anno. Nelle elementari, invece, si lavora per garantire il tempo scuola regolare, compreso il tempo pieno. Rimangono fuori dall’organizzazione comunale le scuole superiori, di pertinenza provinciale