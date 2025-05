Come si presenterà il centrodestra alle elezioni di Faenza ?

Come si strutturerà il centrodestra in vista delle elezioni amministrative di Faenza del prossimo anno? È una domanda che in molti in questi giorni si stanno facendo dopo l’addio improvviso di Stefano Bertozzi dalla politica, in piena polemica con il proprio partito, Fratelli d’Italia. Bertozzi era indiscutibilmente una delle figure principali attorno alla quale costruire la proposta elettorale alternativa al centrosinistra. Il suo addio e le modalità, con le quali è avvenuto, hanno fortemente indebolito Fratelli d’Italia, che ora dovrà trovare nuove personalità di riferimento sul territorio per gli elettori. Fra le attuali forze di opposizione in consiglio comunale, la Lega, con i propri contrasti interni, è in difficoltà, come dimostra l’emorragia di voti alle ultime elezioni. Progetto Civico Faentino è stato accusato dallo stesso Bertozzi di guardare al centrosinistra. Area Liberale cresce nei consensi, ma è ancora troppo piccola. Alessio Grillini che farà ?