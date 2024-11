Traversara è uno scenario apocalittico visto solo in Kosovo e a Sarajevo. Nemmeno l’Iraq era paragonabile alla distruzione di via Torri, nella zona di fronte alla rottura dell’argine del Lamone. Queste le parole del Colonnello Carlo La Torre, della struttura commissariale, martedì a Traversara, insieme a Invitalia e Regione, per incontrare i residenti per discutere la ricostruzione del paese devastato dall’alluvione dello scorso settembre.