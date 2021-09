Come rendere più creative e interessanti le scienze e la matematica: a Faenza il Festival Science on Stage

Faenza ospita il Festival nazionale di Science On Stage: i trenta migliori progetti italiani d didattica innovativa per le materie scientifiche saranno presentati nella nostra città durante una tre giorni a Palazzo delle Esposizioni resa possibile grazie all’organizzazione di Palestra della Scienza e del comitato italiano di Science On stage.

Dal 10 al 12 settembre sarà quindi possibile conoscere e vedere in azione le idee più creative e interessanti per rendere le scienze, la matematica, la tecnologia argomenti attraenti e coinvolgenti per i ragazzi di ogni età