“Come giocavano i nostri nonni”: in mostra i giochi da tavolo dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento

“Come giocavano i nostri nonni” è la mostra allestita al Museo del Risorgimento di Palazzo Laderchi dedicata ai giochi da tavolo prodotti tra la seconda metà dell’800 e i primi del ‘900. I giochi in esposizione fanno parte della collezione di Loris Betti. Visitabile per tutto il mese di novembre, il progetto ha attirato l’attenzione delle scuole ed evidenzia una modalità di gioco legata all’apprendimento degli eventi storici.