La presenza sul web e nei social network è, per le aziende, un tema sempre più importante e strategico. Anche e soprattutto per le aziende artigiane e le piccole e medie imprese.

Per gli imprenditori artigiani che desiderano espandere la propria presenza online, che vogliono scoprire come i social network possono aiutarli a raggiungere nuovi clienti e a far crescere il proprio business, Confartigianato della provincia di Ravenna ha organizzato un ciclo di due incontri dedicati al tema ‘Espandi il Tuo Business Artigianale con i Social Network’, il primo dei quali in programma

Giovedì 17 ottobre 2024 alle ore 18

presso Sala Conferenze della Sede provinciale di Confartigianato in Viale Berlinguer, 8 a Ravenna

Questo il programma:

• Accoglienza dei partecipanti e registrazione

• Benvenuto e Introduzione all’Incontro

Tiziano Samorè – Segretario Provinciale Confartigianato

• Le Basi dei Social Network per le Piccole Imprese Artigiane

• Content Creation – Racconta la Tua Storia e Promuovi i Tuoi Prodotti

• Marketing e Pubblicità sui Social Network

• Costruire e Gestire una Community Online

• Sessione Q&A: Risposte ai Tuoi Dubbi e Domande

Relatore: Nicola Mandich – Excogita s.r.l.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli imprenditori interessati fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione entro non oltre il 16 ottobre 2024

PER INFORMAZIONI E PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO si prega di contattare Confartigianato della provincia di Ravenna allo 0544.516137 o più semplicemente di inviare una e-mail a: info@confartigianato.ra.it

L’iniziativa è realizzata anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.