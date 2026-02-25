Come artigiani e piccole e medie imprese possono utilizzare l’IA ? Seminario organizzato da Confartigianato

Le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale al tessuto economico ravennate. Tanti i temi toccati durante il seminario formativo per artigiani e piccole e medie imprese, organizzato da Confartigianato, in collaborazione con FORMart, a Faventia Sales: organizzazione aziendale, formazione, rapporti con i clienti, internazionalizzazione, immagazzinamento dati. I partecipanti al seminario si sono potuti direttamente confrontare con formatori, sviluppatori di software e imprese che già utilizzano l’intelligenza artificiale