Attimi di forte tensione questa mattina in via Meucci, a Ravenna, dove una donna è stata vittima di una rapina a mano armata in pieno giorno. La scena si è consumata a pochi metri dall’ufficio postale, quando due uomini, con il volto coperto, l’hanno raggiunta mentre stava camminando verso la propria auto.

Uno dei due ha estratto una pistola, puntandola contro la vittima e intimandole di consegnare immediatamente il telefono cellulare e le chiavi della Fiat Panda parcheggiata poco distante. Sotto minaccia, la donna ha obbedito senza opporre resistenza.

Ottenuto quanto richiesto, i rapinatori sono saliti sull’utilitaria e si sono allontanati rapidamente, facendo perdere ogni traccia nel giro di pochi istanti.

La Polizia è intervenuta subito dopo la chiamata d’emergenza, raccogliendo la testimonianza della donna — visibilmente scossa ma fisicamente illesa — e avviando le prime ricerche. Gli investigatori stanno ora esaminando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ricavare elementi utili all’identificazione dei due uomini.

L’auto non è stata ancora ritrovata e le indagini proseguono senza sosta.