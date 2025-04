Colpo di scena al processo Guerra. Era attesa per oggi la sentenza nel procedimento a carico del veterinario, ma il giudice Piervittorio Farinella ha deciso che gli elementi in possesso della giuria non sono sufficienti e ha così disposto una perizia per esaminare meglio la condotta fiscale di Mauro Guerra, per la quale pende una richiesta di condanna da parte della procura di 7 anni.