Colpo di artiglieria trovato durante gli scavi per la Cittadella dello Sport: ordigno rimosso dagli uomini della Folgore

Rimosso l’ordigno bellico ritrovato alla Graziola lunedì scorso da un operaio intento a lavorare il terreno con una scavatrice. Erano infatti in corso gli scavi archeologici necessari per poter avviare i lavori della nuova cittadella dello sport. Una richiesta esplicita del PNRR.

Sotto un metro di terra è stato rivenuto così un colpo di artiglieria tedesca, inesploso, del diametro di 10cm, meno di un chilo di esplosivo, per il quale è stato necessario l’intervento dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago, che ha competenza sul territorio della provincia di Ravenna.

Dopo un sopralluogo, gli uomini dell’esercito hanno deciso di eseguire le operazioni di brillamento alla cava Soglia di Brisighella, già altre volte utilizzata per operazioni di questo tipo.