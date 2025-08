A.M.A. Faenza cerca un appezzamento di terreno dove trasferire la colonia di una quarantina di gatti di Brisighella. Si tratta degli stessi felini per i quali l’associazione aveva lanciato un altro appello qualche tempo fa, cercando volontari che potessero pensare a sfamare gli animali, poiché, chi se ne occupava, una brisighellese, non era più in grado di farlo. La colonia era inoltre all’interno dell’abitazione della donna. Ora purtroppo la donna è deceduta e i familiari vorrebbero vendere l’abitazione. Per farlo, però, è necessario allontanare i gatti.

Per questo motivo A.M.A. ha rinnovato l’appello online. In questi mesi, per accudire i felini si è formato un gruppo di volontari. Ora si è alla ricerca di una nuova ubicazione. Anche perché, nella zona, i gatti iniziano ad essere in pericolo. Un esemplare ed un gufo, sono infatti stati trovati senza vita dai volontari e gli esami clinici hanno stabilito che la causa della morte è da imputare ad un avvelenamento da topicida.