Una colonia di 30 gatti a Brisighella è oggi abbandonata. La donna che accudiva gli animali ora non può più occuparsene per problemi di salute. AMA Faenza, Associazione Musetti Abbandonati, ha quindi lanciato una richiesta d’aiuto via social per trovare volontari disposti a nutrire i felini.

Si tratta di una colonia di gatti non sterilizzati. L’associazione si è quindi mobilitata, a spese proprie, per catturarli, sterilizzarli e fornire cibo. Al momento il rifornimento di cibo è assicurato da una volontaria, che però non potrà assicurare un impegno costante.