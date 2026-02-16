“A Castel Raniero il futuro dell’ex Colonia è fermo da troppi anni. Se ne parla ciclicamente, si promette, si annuncia. Ma puntualmente tutto si riaccende solo in prossimità delle elezioni, regionali o comunali che siano. I cittadini sono stanchi di essere presi in giro”.

Andrea Liverani, consigliere comunale di Area Liberale, commenta così alcune notizie uscite sulla stampa in merito al futuro dell’ex colonia.

“A tre mesi dal voto, il vicesindaco Fabbri annuncia che il progetto di recupero sarebbe “quasi pronto” e che l’obiettivo sarebbe approvarlo entro aprile per bandire la gara. Un copione già visto. Dichiarazioni che arrivano sempre a ridosso delle urne, mentre per anni tutto è rimasto immobile.

Davvero si pensa che l’elettorato sia smemorato? Che non ricordi le promesse fatte e mai mantenute su Castel Raniero e su tante altre questioni fondamentali per il territorio?”

Secondo Liverani: “La politica deve tornare ad essere serietà, rispetto e concretezza. Non bastano annunci, servono atti ufficiali, cronoprogrammi certi e risorse realmente disponibili.

Già nella campagna elettorale delle regionali 2020, l’allora ministro Dario Franceschini annunciò 3 milioni e 700 mila euro destinati al recupero. Oggi è doveroso chiedere con chiarezza: dove sono finiti quei fondi? Sono stati stanziati? Sono stati impegnati? Sono ancora disponibili?

I cittadini meritano trasparenza, non slogan. Castel Raniero merita rispetto, non passerelle pre-elettorali. È il momento della verità”.