La polizia colombiana, in coordinamento con la Procura, ha arrestato nella città di Cali, nel sud-ovest del Paese, José Ángel Lizcano Hernández, di 22 anni, indicato come il sesto sospettato dell’omicidio del biologo italiano Alessadro Coatti, avvenuto il 6 aprile scorso nella città caraibica settentrionale di Santa Marta.

Lizcano Hernández è stato trovato in un’abitazione in un quartiere popolare della città e, secondo la stampa locale, era “nel mirino” delle autorità da varie settimane, dopo essere fuggito da Santa Marta.

Coatti è stato ucciso e squartato da un gruppo di malviventi che lo ha ingannato dandogli un appuntamento per rapinarlo attraverso un portale online, nel quartiere San José del Pando.

Oltre a Lizcano Hernández, in precedenza erano stati arrestati anche José Diazgranados Soteldo, Oswal Moisés Ospino Navarro, Isaac Enrique Márquez Charris, Andrea Camila Verdugo Escorcia e Brian Augusto Cantillo Salcedo, tutti accusati dalla Procura dei reati di omicidio e furto aggravato e rinviati a giudizio.

fonte Ansa