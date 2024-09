Colombe si “posano” lungo il muro di via Renaccio per ricordare le famiglie colpite dall’alluvione

Colombe lungo il muro di via Renaccio. Sono comparse nel pomeriggio di sabato, a decorare la nuova costruzione a protezione della piena del Lamone. I piccoli manufatti, “Le colombe sul fango”, nascono da un progetto dello scorso anno dell’istituto comprensivo Carchidio-Strocchi, realizzate per raccogliere fondi a favore delle famiglie alluvionate. Ora, invece, si sono “posate” sul muro di via Renaccio per ricordare le famiglie costrette ad abbandonare le loro case con l’alluvione. 320 sono azzurre, il numero di famiglie della prima e della seconda alluvione. 170 sono rosse, il numero della terza alluvione.

“Fino a quando tutti non torneranno a casa, non ci sarà pace e giustizia!” commenta un piccolo cartello all’inizio dell’installazione, curata da Luigia Carcioffi.