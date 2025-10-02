Il Ten. Col. Anna Mazzini ha salutato tutti i carabinieri forestali della provincia e ha confermato la massima fiducia al Cap. Valerio Quatrini che la sostituirà a partire dalla giornata di domani. Per l’occasione è intervenuto il Col. Aldo Terzi, Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna”.

Il Col. Aldo Terzi, da pochi giorni insediato al comando della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna” ha fatto visita al Comandante del Gruppo di Ravenna in occasione del collocamento a riposo del Ten. Col. Anna Mazzini. All’incontro erano presenti gli uomini alle dipendenze del Gruppo ed i Comandanti dei Nuclei Carabinieri Forestale di tutta la Provincia.

Il Ten. Col. Anna Mazzini, laureata con lode in Scienze Forestali presso l’Università degli Studi di Firenze e successivamente abilitata all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Forestale, dopo alcune prime esperienze lavorative in Toscana e in Lombardia, ha iniziato la propria carriera come Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato proprio a Ravenna assumendo diverse competenze, in particolare nel settore agroalimentare ed investigativo. Nel 2017 e 2018, in concomitanza con l’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri, ha assunto l’incarico di Ufficiale Addetto al Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina. Nel 2019 è stata nominata Comandante del Gruppo di Ravenna.

Nel corso della carriera, durata 31 anni, si è distinta per avere effettuato e coordinato importanti attività d’indagine, in particolare nel settore dei maltrattamenti animali, degli incendi boschivi, della gestione dei rifiuti, della tutela dei vincoli paesaggistici.

A seguito delle criticità idrogeologiche connesse agli eventi meteoclimatici estremi che hanno colpito la provincia negli ultimi due anni ha promosso e coordinato le attività di controllo delle situazioni di maggiore criticità, assicurando la propria collaborazione al Commissario per la ricostruzione, ai Servizi Regionali e all’Autorità Giudiziaria.

Il Cap. Valerio Quatrini, che assumerà l’incarico, è Dottore Agronomo Forestale e Dottore di Ricerca in Architettura dell’Ambiente e del Paesaggio con esperienze di ricerca presso l’Università degli studi della Tuscia e al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di ricerca Foreste e Legno di Arezzo. Dal 2018 al 2019 è stato Ufficiale di complemento del 3° Corso Riserva selezionata dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando Unità Ambientali ed Agroalimentari ed Agroalimentari di Roma. Dal 2019 al 2021 è stato frequentatore del 3° Corso di formazione di Ufficiali del ruolo Forestale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Dal 2021 al 2024, ha svolto servizio come Vice-Comandante del Reparto Carabinieri Forestale Parco Nazionale della Sila e attualmente ricopre l’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare Forestale di Ravenna.

Nel corso della visita il Col. Aldo Terzi ha ringraziato il Comandante uscente per il lavoro svolto e formulato al subentrante i migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico.