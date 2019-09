Collina e Rontini non lasciano il Pd, Fagnani con Renzi: “Basta litigi per correnti, allarghiamo il consenso”

Dopo l’annuncio della creazione del nuovo partito da parte di Matteo Renzi, Italia Viva, gli esponenti vicini all’ex premier hanno iniziato a prendere le rispettive decisioni: se rimanere all’interno del Partito Democratico o seguire Renzi nella nuova avventura. Uno dei primi che ha dichiarato che aderirà a Italia Viva, nel nostro territorio, è stato l’assessore ravennate Roberto Fagnani. Lo seguiranno probabilmente tre, forse quattro consiglieri comunali. Non faranno il grande passo, almeno al momento, i renziani più accoliti della provincia, i faentini, il senatore Stefano Collina e la consigliera regionale Manuela Rontini. Entrambi hanno deciso di non abbandonare il Pd. Lascia invece Marco Di Maio, deputato forlivese. Per molti altri il momento della decisione non è ancora giunto, anche se non si escludono ulteriori dipartite nei prossimi giorni.