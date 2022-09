Guerra, inflazione, crisi energetica: sono le facce della medesima medaglia. Stati Uniti ed Inghilterra, sull’orlo della depressione, si apprestano a distruggere l’economia degli alleati europei, dopo averli divisi dal resto del continente asiatico, al fine di saccheggiarne le spoglie.

Dopo essere stati una colonia politico-militare, lo saremo anche economicamente, perdendo ogni autonomia.

La nuova premier britannica ha già dichiarato di essere pronta all’uso dell’arma nucleare. Non importa se per difendere la democrazia dovranno morire milioni di cittadini.

La ministra degli esteri tedesca vuol difendere fino alla fine l’Ucraina, sorvolando sul pensiero delle persone (eccola la democrazia).

E’ chiaro che questa classe politica è solo collaborazionista, tralasciando gli interessi dei popoli e rispondendo unicamente agli ordini degli Yankees e dei padroni della finanza parassita. Persone che non hanno mai lavorato un giorno nella vita, sottraendo ricchezza a chi la produce, lavoratori e imprenditori.

Per mantenere i privilegi di questi criminali, che non hanno esitato a riportare il nazismo nel cuore dell’Europa, i collaborazionisti sono disposti ad impoverirci e trascinarci nella terza guerra mondiale, fra potenze nucleari.

Il rigassificatore è parte di questo disegno.

Pagare svariate volte di più il gas americano che viaggia sulle navi, pur di non pagarlo ai russi, entrando in un sistema pericoloso.

Basterebbe ricordare quanto successo a Viareggio, quando una cisterna di GPL esplose sui vagoni di un treno merci.

Per tutte queste ragioni i popoli europei devono INSORGERE!

Non si parla più di opinioni politiche, ma di sopravvivenza.

In Inghilterra centinaia di migliaia di persone si rifiutano di pagare le bollette.

A Praga e Colonia le persone sono scese in piazza, pacificamente, per ora.

Dobbiamo mobilitarci anche noi contro chi vuole distruggere i paesi euroasiatici e trascinarci nell’oscuratismo della guerra, della propaganda, dell’ingiustizia sociale, spacciandola per DEMOCRAZIA: nella loro bocca è una bestemmia!”