Un gruppo di imprenditori del territorio romagnolo si è ritrovato a Palazzuolo sul Senio per parlare delle sinergie fra Romagna e Toscana. Presente anche il responsabile della comunicazione dell’autodromo del Mugello, il giornalista Riccardo Benvenuti. Vi sono grandi opportunità per una visione comune di Romagna-Toscana per turismo, enogastronomia e progetti di business.