Il voto favorevole in Comenvi rappresenta una vittoria per gli agricoltori e un passo avanti importante sull’utilizzo delle Tea per combattere i cambiamenti climatici e ridurre l’uso di input chimici.

E’ quanto affermano Coldiretti e Filiera Italia nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione in Commissione Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo dell’accordo sul nuovo quadro normativo per le nuove tecniche genomiche che apre all’adozione definitiva del regolamento e va verso la definizione di un quadro legislativo chiaro, equilibrato e finalmente operativo a beneficio del settore agricolo europeo. Un successo per il quale Coldiretti e Filiera Italia ringraziano tutti gli europarlamentari che hanno sostenuto il via libera.

Coldiretti e Filiera Italia hanno sostenuto per primi la diffusione delle Tea per tutelare la biodiversità dell’agricoltura italiana e, al contempo, migliorare l’efficienza del nostro modello produttivo. Una consapevolezza che nel 2020 ha portato a sottoscrivere una storica intesa con la Società Italiana di Genetica Agraria (Siga) per far tornare gli agricoltori protagonisti di una ricerca pubblica nazionale, in grado di sviluppare soluzioni su misura e renderle disponibili a tutti i produttori.

“Dopo anni di dialogo arriviamo ad un ulteriore passo decisivo perché anche la politica europea – afferma il presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte – crede fortemente nella necessità di accelerare sull’utilizzo di queste nuove tecniche di genetica green, una risorsa indispensabile per reagire ai cambiamenti climatici e alle conseguenze di essi, garantendo ai nostri frutticoltori romagnoli, grazie a ricerca e tecnologia, maggiori tutele, ancor più sostenibilità e nuovi sostegni nella coltivazione in campo”.