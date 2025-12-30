Coldiretti: “Tanti agricoltori hanno ricostruito i rilevati arginali. Ma le norme cambiano in base ai territori”

Mondo agricolo ancora in attesa di un confronto con la Regione per definire indennizzi ed espropri per le aree agricole che saranno interessate da casse d’espansione, bacini di laminazione, aree a tracimazione controllata o, come avvenuto a Natale a Tebano, rotture arginali per far defluire le acque. La disponibilità è totale, ma anche l’urgenza di definire gli accordi non è secondaria, visto che il settore sta ripartendo dopo i danni delle alluvioni. Nel frattempo, a due anni dai primi eventi del 2023, è stato definito il percorso per la ricostruzione di arginelli o rilevati a protezione di case e campi, in aree extraurbane, andati distrutti con le alluvioni. Come più volte dichiarato, il ripristino è responsabilità del privato, ma può essere richiesto il rimborso su Sfinge. Dal punto di vista burocratico, però, in base all’intervento e al territorio, possono esserci difformità.