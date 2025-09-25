Post alluvioni, continua l’impegno costante di Coldiretti Ravenna sul fronte dei risarcimenti, della messa in sicurezza del territorio e sull’informazione puntuale agli Associati. Al riguardo, l’Organizzazione agricola ha convocato due specifici incontri per aggiornare gli imprenditori agricoli sulle nuove ordinanze pubblicate dalla struttura commissariale e in particolare su quanto previsto dall’ordinanza 52 che prevede una ricognizione delle richieste di risarcimento ancora da inoltrare relative alle alluvioni 2023 e 2024. Per tali eventi calamitosi, sottolinea Coldiretti, è fondamentale infatti che le aziende svolgano un ultimo adempimento entro il 31 ottobre prossimo pena l’impossibilità di ottenere il rimborso.

Gli incontri, duranti i quali saranno affrontati anche i temi delle procedure relative alle delocalizzazioni e alle rendicontazioni per coloro che hanno già presentato la richiesta e ricevuto gli acconti, sono in programma:

questa sera, 25 settembre alle ore 20:30 presso la sala riunioni della Parrocchia Casa Maria di Nazareth di via Errano 4 ad Errano di Faenza e martedì 30 settembre, sempre alle 20.30, presso la sala riunioni di Palazzo Vecchio in Piazza della Libertà 5, Bagnacavallo.

“Tratteremo argomenti di stretta attualità e di grande importanza – afferma il Direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – invitiamo dunque tutti gli interessati a non mancare per evitare, con particolare riferimento a coloro che devono ancora inoltrare la richiesta di risarcimento, di restare poi esclusi dal rimborso dei danni”.